22 bin 202 tutuklu yerde mi yatıyor?

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde 85 bin 105’i tutuklu, 139 bin 773’ü hükümlü toplam 224 bin 878 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Cezaevlerinin kapasitesi ise 202 bin 676 kişi. Kapasitenin üzerindeki 22 bin 202 tutuklu ve hükümlünün yerde yattığı öne sürüldü. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberinde bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir mahkûmun 2016 yılı itibarı ile devlete günlük maliyetinin 78 TL olduğu bildirildi. Bu durumda cezaevlerindeki 224 bin mahkûmun devlete günlük maliyeti 17 milyon 540 bin TL, yıllık gideri ise 6 milyar 402 milyon oldu. Diğer yandan yıl içinde cezaevine giren ve sonrasında tahliye edilenler düşünüldüğünde bu rakam daha da yükseliyor. Böylece cezaevlerine harcanan para, birçok bakanlığın bütçesini geride bıraktı. T’24’te yer alan habere göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanlığı’na bilgi edinme talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı’ından verilen yanıtta, 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla UYAP Bilişim Sistemi kapsamında yapılan sorgulama neticesinde ceza infaz kurumlarında 85 bin 105 tutuklu, 139 bin 773 hükümlü olmak üzere 224 bin 878 kişi bulunduğunu bildirildi.