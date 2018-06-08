Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.

AA

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