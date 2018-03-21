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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

23 Mart'ta sona eriyor: 10 bin polis alımına ilişkin son 3 gün

21 Mart 2018, Çarşamba 13:00
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı POMEM'lere alınacak 10 bin öğrenci için başvurular, 23 Mart'ta sona erecek.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 22. dönem için lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Akademinin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle 12 Mart'ta yapılmaya başlayan ön başvurular, 23 Mart'ta sona erecek.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, polis alımı ve Akademi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ayhan, "22. dönem POMEM başvuruları, 12 Mart'ta başlamış olup son 3 güne girmiş bulunmaktayız. An itibarıyla 23 bin 112 başvurumuz söz konusu. Benim adaylara tavsiyem, başvurularını son güne bırakmamaları. Çünkü aşırı yüklenme ve yoğunluk nedeniyle sistemde çeşitli sorunlar yaşanabilmekte, kilitlenmekte. Bu nedenle son günlere bırakmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bazı sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden polis alımlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunulduğunu anımsatan Ayhan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı internet siteleri dışında yapılan hiçbir duyuruya itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

"Son 2,5 yılda sınavlara 634 bin 843 kişi başvurdu"

6638 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonucu 2015'ten itibaren Polis Akademisi ve bağlı polis meslek eğitim merkezleri ile yüksek okullarında yeni bir süreç başladığını belirten Ayhan, son 2,5 yılda 634 bin 843 kişinin, akademi sınavlarına başvurduğunu söyledi.

Ayhan, 21. dönem POMEM'e yapılan başvuru sayısının 64 bin olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 22. dönem POMEM için 23 binli rakamlara ulaşmış bulunmaktayız. Özellikle bu teveccüh, başvurudaki çokluk, bizi fazlasıyla memnun ve mutlu etmekte. Sonunda şehadet olan bir işe böyle gönüllü gelmek için ülkesine ve milletine hizmet edebilmek için gençlerimizin birbirleriyle yarışması bizi gerçekten çok mutlu etmekte. Bu ilgiden büyük memnuniyet duymaktayız."

"Adaylar sakin olsun"

Bu sayede sınavlarda "hak yeme"nin önüne geçildiğini ve her şeyin şeffaf olduğunu belirten Ayhan, "Arkadaşlara benim en büyük tavsiyem, sakinliklerini korumaları, rahat olmaları. Bizler de bir dönem o mülakat komisyonlarının önünden geçtik, en tepedekinden en aşağıdaki memuruna kadar. Arkadaşların rahat ve sakin olması, kendilerine güvenmesi, hazırlıklı olarak gelmeleri bizim en önemli önceliğimiz. Fiziki yeterlilik de ise parkurlar zaten ilan ediliyor. Hazır olarak geldiklerinde ben başarılamayacak bir şey olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

"2015'ten bu yana 56 bin 686 kişi teşkilata kazandırıldı"

Ayhan, 2015'ten itibaren 7 bin 346 komiser yardımcısı ile 49 bin 340 polis memurunu teşkilata kazandırdıklarını belirterek, yıl sonu itibarıyla teşkilata kazandırılan komiser yardımcısı ve polis memuru sayısının ise 91 bine ulaşacağını bildirdi.

Ayhan, 22. dönem POMEM öğrencilerini yıl sonuna kadar mezun etmeyi planladıklarını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda temmuz ya da ağustos gibi 23. dönem POMEM için alım yapılacağına işaret etti.

AA

Etiketler: pomem, polis
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