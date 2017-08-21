24 ilde kapatılan Gülen okullarında çalışanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı!

Ankara merkezli 24 ilde,Gülen Hareketinin kapatılan okullarında çalıştığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 119 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Gülen Hareketi ile kapatılan okullarından görev yapan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ankara merkezli operasyon kapsamında 24 ilde tamamı ByLock kullanıcısı 119 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar şüphelilerden 40'ının yakalandığı, diğer şüphelilerle ilgili arama işlemlerine devam edildiği öğrenildi. AA

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