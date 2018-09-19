24 işçi tutuklandı

İstanbul’da inşaatı süren yeni havalimanındaki eylemin ardından gözaltına alınanlardan 24’ünün tutuklanmasına karar verildi.

Çeşitli gerekçelerle yaptıkları eylemin ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan 43 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkartılan işçilerden 19’u yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verilmesi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hâkimlik, aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu 24 kişinin “görevi yaptırmamak için direnme”, “iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli”, “kamu malına zarar verme” ile “toplantı ve yürüyüşlerine silâh veya çeşitli aletlerle katılma” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. AA

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