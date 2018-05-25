'25 Aralık' davasında ara karar

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılanan 69 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Habip Kunt, Hüseyin Tokgöz ve Fatih Aydın ile başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Akif Üner hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ercan Taş, Hayrettin Can ve Raif Bektaş ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Yoklamanın ardından başlayan duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Akif Üner savunma yaparak beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, iletişim tespit tutanakları, "ByLock" HTS tespit raporları ve müşteki ifadelerini dikkate alarak, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Hüseyin Tokgöz, Ercan Taş, Hayrettin Can, Fatih Aydın ve Raif Bektaş'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanıklar Engin Filiz, Hamza Tosun ve Sinan Sağyalavaç hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına, sanıklar Fetullah Gülen, Hüseyin Korkmaz ve Sinan Dursun hakkındaki gıyabi tutuklama müzekkere ve kırmızı bültenle aranmalarının devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşmada sanık Mehmet Akif Üner'in savunmasının alınmasına kalındığı yerden devam edilmesine hükmeden heyet, yargılamanın sıralı şekilde 19-20-21 Haziran'da yapılmasını kararlaştırdı.