Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gülen Hareketinin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, bazıları muvazzaf 25 askerden 4'ü daha yakalandı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında 9'u ihraç, 5'i emekli 25 subaydan 4'ünün daha gözaltına alınmasıyla albay ve yarbay rütbelerindeki şüphelilerden yakalananların sayısı 10'u buldu. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri için Emniyet'e getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, şüphelilerden 6'sı dün gözaltına alınmıştı. AA

Okunma Sayısı: 366

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.