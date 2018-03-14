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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

25 askerden 4'ü daha yakalandı

14 Mart 2018, Çarşamba 18:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gülen Hareketinin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, bazıları muvazzaf 25 askerden 4'ü daha yakalandı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlar kapsamında 9'u ihraç, 5'i emekli 25 subaydan 4'ünün daha gözaltına alınmasıyla albay ve yarbay rütbelerindeki şüphelilerden yakalananların sayısı 10'u buldu.

Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri için Emniyet'e getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, şüphelilerden 6'sı dün gözaltına alınmıştı.

AA

Etiketler: ankara, başsavcılık, operasyon, gözaltı
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