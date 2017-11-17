Ağrı merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında, 25 rütbeli asker gözaltına alındı.

Gülen hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 32 rütbeli asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde 3'ü ihraç, 29'u muvazzaf bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında dün, Ağrı merkezli olarak İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, Malatya, Giresun, Kırklareli, Çanakkale, Karaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 rütbeli asker yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. DHA

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