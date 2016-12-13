28 ilde 568 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 12-13 Aralık tarihlerinde 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 568 kişi gözaltına alınmıştır.

çişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 12-13 Aralık'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik 28 ilde operasyon düzenlendi. Terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen, aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 17 şahıs, Ankara'da gözaltına alındı.

Antalya'da 7'si sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan, 7'si de terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 14 kişi yakalandı.

Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından Ardahan'da 1, Batman'da 2, Bingöl Karlıova'da 1, Bitlis'te 23, Diyarbakır'da 19, Elazığ Karakoçan'da 7, Erzincan'da 4, Iğdır'da 1, Şırnak'ta 9, Tekirdağ'da 4, Tunceli'de 8, Van'da 6, Mardin'de 4 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinden Adana'da 29, Balıkesir'de 8, Şanlıurfa'da 194, Mersin'de 93, Manisa'da 4, Eskişehir'de 3 ve Gaziantep'te 43 kişi yakalandı.

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü adına, sözde siyaset akademisi, sözde kent meclisi ve buna bağlı alt yapılanmalar içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da ise terör örgütünün siyasi yapılanması ile HDP il yönetiminde görevli 23 kişi ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 kişi olmak üzere 37 kişi yakalandı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi, Kars Kağızman'da yardım ve yataklık yaptıkları, eylem ve faaliyette bulundukları değerlendirilen aralarında DBP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7, Siirt'te ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.