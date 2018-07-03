28 Şubat davasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi. 28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır." denildi. Gerekçeli kararda, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin TSK'ya askeri müdahale ve demokratik düzeni ortadan kaldırma yetkisi vermediği vurgulandı. Davanın gerekçeli kararında, "Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın hükümetin düşürülmesi suçuna iştiraki konusunda tam bir vicdani kanaate varıldığı" belirtildi. *** Tıklayınız: 28 Şubat davasında kararlar açıklandı 'Mazlumların ahı, bütün siyasi ve matematik hesapları alt üst edecek bir güce sahiptir' AA

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