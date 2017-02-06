29 ilde eş zamanlı operasyonlar: 820 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 59 kişi daha yakalandı. Dünkü operasyonla gözaltına alınanların sayısı 105'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i yabancı uyruklu 59 kişi daha gözaltına alındı.

Dün yakalanan 46 terör örgütü DEAŞ üyesiyle gözaltına alınanların sayısı 105'e çıktı.

Bunların 46'sı Türk, biri Rus, 3'ü Azeri, 4'ü Türkmen, 51'inin ise Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon: 820 gözaltı

İçişleri Bakanlığınca, DEAŞ terör örgütüne yönelik hafta boyunca yapılan geniş çaplı operasyonlarda toplam 820 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ'a yönelik dün 29 ilde gerçekleştirilen operasyonla birlikte, hafta boyunca yapılan operasyonlarda toplam 820 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 165 operasyon gerçekleştirildi. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık iddiası ile gözaltına alınan 287 kişiden 29'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden operasyonlara yönelik yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylem arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği, özellikle yayın organlarında Türkiye’yi en önemli eylem hedefi olarak belirlediği ifade edildi.

Yakalanan şahıslarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, dört tüfek ve 372 fişeğin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini aralıksız devam edeceği kaydedildi.