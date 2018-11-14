3 bin 13 çocuk cezaevinde

CHP’li Alpay Antmen’in cezaevleri ile ilgili soru önergesini cevaplayan Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde kalan çocuk sayısının 3 bin 13 olduğu bilgisini verdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in cezaevleri ile ilgili soru önergesini cevaplayan Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı, Türkiye’de cezaevlerinde toplam 259 bin 327 kişinin bulunduğunu açıkladı. Cevapta ayrıca cezaevlerinde kalan çocuk sayısının 3 bin 13 olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince verilen cevapta cezaevlerinde bulunan 259 bin kişinin 246 bin 69’unun erkek, 10 bin 245’inin ise kadın olduğu belirtildi. Hükümlü sayısı 201 bin 120, tutuklu sayısı ise 58 bin 207 olarak açıklandı.

132 adet yeni cezaevi

CHP’li vekilin sorularına cevap veren Adalet Bakanlığı ise Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesinin 211 bin 766 olduğunu belirtti. Cevapta, Türkiye’de toplamda 385 ceza infaz kurumunun bulunduğu açıklanırken 132 adet yeni cezaevinin yolda olduğu ifade edildi. Cezaevlerinde bulunanların “suç gruplarına göre dağılımı”nı da açıklayan Bakanlık, mahkûmlardan 52 bininin uyuşturucu, 44 binin terör, 33 binin hırsızlık, 26 bininin adam öldürme, 22 binin yağma, 25 binin yaralama ve yaklaşık 20 bin kişinin de cinsel suçlardan cezaevlerinde olduğunu kaydetti.