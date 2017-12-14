3 binden fazla Suriyeli evlerine döndü

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinden yapılan açıklamada 3 bini aşkın Suriyelinin Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyr ez Zor vilayetine bağlı militanlardan kurtarılan yerleşim birimlerine geri döndüğü belirtildi.
Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin açıklamasında "3126 sivil, Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyr ez Zor vilayetine bağlı militanlardan kurtarılan yerleşim birimlerine döndü" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, El Salahiye, El Hulseniya, Marra, Hatla, Mreya, Mazlum yerleşim birimlerine dönen sivillerle ilgili çalışmaların Fırat'ın doğusundaki bölgelerin idaresi ile özel bir komitenin ilgilendiği belirtildi.
Sputnik Türkiye