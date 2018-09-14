3. Havalimanında eylem var: ‘Her gün işçi ölüyor' iddiası

İstanbul’daki 3. havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma şartları ve iş güvenliği sebebiyle bu sabah eylem başlattı.

29 Ekim’deki açılışa yetiştirilmeye çalışılan havalimanı inşaatının şantiyesinde başlayan eylemi İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Twitter hesabından duyurdu. Yağmur altında uzun süre binlerce işçi sabah saatlerinde şantiye önünde toplanıp servislerin çıkışına engel olarak tepkilerini dile getirdi. İşçiler yağmur altında uzun süre servis beklediklerini, şantiyedeki yemek ve barınma imkânlarının çok kötü olduğunu, çalışmalar sırasındaki iş kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların kamuoyundan saklandığını anlattı.

Basından saklıyorlar

Eyleme katılan işçilerin Diken’de yer alan bazı açıklamaları şöyle: “Dün otobüs kazası oldu orada arkadaşımız yaralandı. Ondan önceki gün yine arkadaşlarımız yaralandı. Arkadaşımız çatıdan düştü o yaralandı. Metro göçüğünde arkadaşlarımız içeride kaldı. Söylenmiyor bunlar.” “Yağmurun altında bekletiyorlar. Odalarımız tahtakurusu, pire dolu.” “Her gün iki ölü çıkıyor. Her gün yaralı arkadaşlarımız var. Şişli Etfal’de yatıyor bir tane arkadaşımız. Bize yoğun bakımda olduğu söylendi, fakat bilgi alamıyoruz.”