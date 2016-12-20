3. Havalimanının açılış tarihi belli oldu

Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım. "İnşallah yeni havalimanımızı 2018’in şubat ayında, 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız" dedi.

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