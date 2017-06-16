3 Haziran'da gözaltına alınmıştı: Birol Erdem hakkında yeni gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 3 Haziran'da gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran'da adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılara 3 gün boyunca ifade veren Erdem, "Anayasal düzeni ihlal" ve "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istendi. Erdem ve eşi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülen Hareketi üyeliği iddiasıyla 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı. DHA

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