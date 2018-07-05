3 ilde eş zamanlı operasyon: Havacı astsubaylar gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen Gülen Hareketi operasyonunda, 2'si muvazzaf, 5 havacı astsubay gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Ankara ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen, 2'si de geçici olarak görevden uzaklaştıran toplam 5 havacı astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü. DHA

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