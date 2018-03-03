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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

3 ilde su sıkıntısı yaşanabilir

03 Mart 2018, Cumartesi 14:15
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yaz aylarında 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir düşüncesiyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Bunun dışında illerimizde su sıkıntısı yok." dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Belediye Oteli'nde, sivil toplum kuruluşlarlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, bu yıl yağışların az olmasına bağlı olarak su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgil bir soru üzerine, hiçbir kentte yağış azlığından dolayı su kesintisinin olmayacağını belirtti.

Geçen hafta Türkiye'nin 81 ilinin yaz aylarındaki su durumuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Eroğlu, "Yaz aylarında 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir düşüncesiyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Bunun dışında illerimizde su sıkıntısı yok." diye konuştu.

Eroğlu, Gaziantep için çok büyük bir ishale hattını yaptıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük ishale hattı, içme suyu temini projesi inşallah bu yıl bitireceğiz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta ordaydı, bende ordaydım. Bu meseleye el attık. Kilis ile ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Yeni baraj ishale hattı yaparak onu da kurtaracağız. Adıyaman ile ilgili de tedbirlerimizi aldık. Diğer illerde bir sıkıntı yok. Kaldı ki yağışlarda geliyor."

"Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak"

Bugün hemen hemen yurdun dört bir yanının yağışlı geçmesini beklediklerini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Yarın bir kısım alanda yok ama yağışlar bütün Türkiye'de devam edecek. Pazartesi günü Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bir kısmı, Akdeniz bölgesinin bir kısmında yağış yok ama diğer alanlarda yağış var. Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba, perşembe, cuma günü kısım kısım bölgelerde yağış var. Şu anda barajlarda da su seviyesi yükselmeye başladı. Yüzde 40'dan yüzde 50'ye doğru ama bazı yerlerde yüzde 70-80 olan barajlarımız var." diye konuştu.

AA

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