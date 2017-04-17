3 kişinin öldüğü 'seçim kavgası'nda sandıktan çıkan sonuç belli oldu

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde dün yapılan referandum oylaması sırasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü Yabanardı Köyü'ndeki 1115 nolu sandıkta 52 'evet', 23 'hayır' ve 1 geçersiz oy çıktı. Bu sandıktaki seçmenlerden arken, 88 seçmen ise oy kullanmadı.

Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü sandıktan 'evet' çıktı. Köy okulunda kurulan ve 164 seçmeni bulunan 1115 nolu sandıkta oy verme sırasında çıkan, silahın da kullanıldığı kavgada Abdülrezzak, İdris ve Şehmus Yıldız öldü. Bu sandığa kayıtlı seçmenlerden 88'i oy kullanamazken, kullanılan 76 oyun 52'si 'evet', 23'ü 'hayır' çıktı 1 oy da geçersiz sayıldı. DHA

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