3 madde daha kabul edildi

16’NCI MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ Anayasa değişiklik teklifinin 16’ıncı maddesi 341 oyla kabul edildi. 16'ncı madde için yapılan oylamada 341 kabul, 134 ret, 1 çekimser, 3 boş, 3 geçersiz oy çıktı. Meclis Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 16’nci maddesi oyla kabul edildi. 16 saat süren anayasa mesaisinde, 5 madde kabul edildi. Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, Meclis genel kurulunu kalan 2 maddeyi bugün saat 16.00'da görüşmek üzere saat 06.15'de kapattı. 15. MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ Anayasa değişiklik teklifinin 15’inci maddesi 341 oyla kabul edildi. CHP'nin "Düşünerek oy kullanma" eylemi nedeniyle oylama yaklaşık bir buçuk saat sürdü. CHP’DEN “DÜŞÜNEREK” OY KULLANMA EYLEMİ Meclis Genel Kurulunda hızla ilerleyen Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ak Parti’nin “oldu bitti” şeklinde bütün maddeleri geçirmeyi planladığını bunun ahlaki açıdan uygun olmadığını söyledi. Altay, maddeler üzerindeki oylamalarda düşünerek oy kullanacaklarını açıkladı. OYLAMA YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ Anayasa değişiklik teklifinin 15’inci maddesi üzerindeki oylama 01.15’te başladı. Oy kabinlerinde yaklaşık 2 ila 5 dakika arası duran CHP’li milletvekillerini Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın sık sık CHP milletvekillerini kabinde cep telefonu ile konuşmamaları ve beklemeleri yönünde uyardı. Oylama 02.43’te sona erdi. 15’İNCİ MADDE KABUL EDİLDİ Cumhurbaşkanına bütçe yetkisi veren 15’inci maddesi 341 oyla kabul edildi. Kullanılan oy 483, kabul 341, ret 134, çekimser 1, boş 5, geçersiz 2. 14'ÜNCÜ MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ Anayasa değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi. Anayasa değişikliği teklifinde 12. ve 13. maddeler kabul edildi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/politika/anayasa-degisikligi-teklifinde-12-ve-13-maddeler-kabul-edildi_421082 DHA

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