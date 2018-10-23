3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısını 3 milyon 559 bin 262 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısını 3 milyon 559 bin 262 olarak açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Suriyeli mülteciler” sorununu, İçişleri Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Gürer, soru önergesinde Suriye’de iç savaşın başladığı yıldan bu yana ülkemize sığınan Suriyeli mülteci sayısı ve bunların hangi illerde yoğun olarak yaşadıklarının açıklanmasını istedi.

Gürer’in soru önergesine cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancı sayısı 13.09.2018 tarihi itibarıyla 3.559.262’dir” açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, bu kişiler yoğun olarak İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana illerinde yaşadıklarını bildirdi.

3.5 milyonu geçen Suriyelilerin ve diğer başka ülkelerden gelen geçici mültecilerin, ülkemiz nüfusunun yüzde 5’ine ulaştığını söyleyen Gürer, “Ülkemizde yaşayan her 20 kişiden biri Suriyeli konumunda. Bazı illerimizde ve özellikle bazı Güney illerimizin bazı bölgelerinde Suriyeli nüfusu, yerleşik nüfustan daha fazla oldu. Bunların ülkemizde hem ekonomik hem de sosyokültürel açıdan oluşturdukları ciddi sorunlar her geçen gün biraz daha artmaktadır” açıklamasında bulundu.

SURİYELİ ESNAFLAR

Gittikleri Urfa’da esnaf odaları ve esnafla yaptıkları görüşmelerde Suriyelilerin iş yerlerinin arttığını ve aynı şartlarda iş yeri faaliyetinde bulunamadıkları için Suriyelilerin avantajlı duruma geldiklerini anlatan Gürer, “Suriye’de iç savaş bitse dahi geri dönüş sınırlı olur diyorlar. Bölgede çok ciddi sayıda yerleşme ötesinde iş yeri açan Suriyeli var. Urfa Fırıncılar Oda Başkanı ‘100’e yakın fırın kapandı ama Suriyeliler kendi ekmeklerini üretmeye başladı’ diyor. Kayıt dışı üretim ve işyeri ile yerleşik düzene geçen Suriyeli sayısı çok. Bu durum ülkemizde olan Suriyelilerin kalıcı yerleşime yöneldiğini gösteriyor. Sorunları bu yönden de ele almak gerekiyor. Kayıt dışı üretim yapan Suriyeli, mevcut işi yapan esnafı sıkıntıya sokuyor. Bölgede gördüğümüz kadarıyla vergisini veren, sigortasını ödeyen kayıtlı esnaf, Suriyeli esnafa karşı daha sorunlu duruma gelmiş bulunuyor. İktidar konuyu bu bağlamda da ele almalı. Suriyelilerin işyeri açması yerli esnafa iş yeri kapattırıyor. Suriyelilerin üretimde yerli üretici ile koşullarının eşit olması talep ediliyor” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara