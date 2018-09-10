Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, binbaşı rütbesindeki 13 KKK personelinin, FETÖ şüphelileri ile irtibatlarının olduğu tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, savcılığın talimatıyla gözaltı işlemleri için operasyonlara başladı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerden 3'nün aktif görevde olduğu, diğerlerinin ise haklarındaki soruşturma nedeniyle daha önce açığa alındıkları öğrenildi. AA

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