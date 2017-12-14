30 basın kurumunun varlıkları satılıyor

TMSF, 30 adet basın kurumunun varlıklarını teklif alma yöntemi ile satacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 30 adet basın yayın şirketinden devredilen varlıkları satışı çıkardı.

Kurumun ilgili ihale ilanına göre, TMSF’ye değerleme ve satışı için devredilen basın yayın kuruluşlarının varlıkları teklif alma yöntemi ile satılacak. Son teklif tarihi 25 Aralık saat 17.00 olarak belirlendi.

Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi takiben bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak.

Varlıkları satışa çıkarılan kurumlar şöyle:

Patnos FM, Aksaray Mavi Radyo, Jest Fm, Bugün TV, Feza Gazetecilik, Yedigün Gazetesi, Muhabir Haber Ajansı, Samanyolu Yayıncılık, Taraf Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Birlik, Medya TV, Denge TV, Batman Doğuş Gazetesi, Batman FM, Batman Posta Gazetesi, Türkiye Manşet Gazetesi, Yüksekova Haber Gazetesi, Tv 10, Imc Tv, Yarma Bakış Gazetesi, Cuma Radyo, Yeni Hayat Gazetesi, Kanal 35, Ört Tv/Ört Fm, Kocaeli Manşet Gazetesi, Dost Ajans, Cihan Radyo, Turgutlu Havadis Gazetesi, Ipekyolu Gazetesi, Haberexen Dergisi, Son Nokta Gazetesi