30’ların kafası

Yayınlanan 696 sayılı KHK ile sivil kişileri de korumaya alan madde, 1931 yılında yayınlanlanan “İsyan mıntıkasında işlenen efalin suç sayılmayacağına dair kanun”a benzetildi.

29 Temmuz 1931 ve 1859 sayılı kanunda “(...) Plümür kazası dahilinde yapılan takip ve tedip hareketleri münasebetlerile (...) Devlet memurları ve bunlarla birlikte hareket eden bekçi, korucu, milis ve ahali tarafından isyanın ve bu isyanla alâkadar vakaların tenkili emrinde gerek müstakilleri ve gerek müştereken işlenmiş efal ve harekât suç sayılmaz” denilmişti.

Okunma Sayısı: 370

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.