300 cezaevinde 250 bin tutuklu

Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, “Türkiye çapında yaklaşık 300’den fazla cezaevimizde 250 bini aşkın tutuklu mahkumlarımız var. Maalesef her ay yaklaşık 2-3 bin de artıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Marmara ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi başladı. İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrenin açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, manevi danışmanlık ve rehberlik anlamında yeni bir kavramdan bahsettiklerini belirterek, “Bunların en fazla kullanılacağı alan cezaevleri. Türkiye çapında yaklaşık 300’den fazla cezaevimizde 250 bini aşkın tutuklu mahkumlarımız var. Maalesef her ay yaklaşık 2-3 bin de artıyor. Dolayısıyla cezaevi şartlarında belki bu tür manevî danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetlere en fazla ihtiyaç duyulan sosyal kesim bunlar olsa gerek.” dedi.

Çalışmalar yeterli değil

Seferinoğlu, “Adalet Bakanlığı olarak çalışmalarımız devam ediyor ama yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii cezaevi ilgili mahkûmların cezalarının infaz edildiği alanlar, ama sadece bu alanlar fizikî şartlarının, ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili değil. Mutlaka bu tür hizmetlerin de verilmesi lâzım. Tekrar hayata kavuşmalarında ihtiyaç duyacakları psikolojik danışmanından tutun, manevi desteklerine kadar bu hizmetlerin verilmesi gerekiyor.” diye konuştu. Verilen desteklerin ardından güzel sonuçların ortaya çıktığını aktaran Seferinoğlu, şöyle devam etti: “Cezaevinde hafızlık yapan mahkûmlarımız, ilkokul mezunu olup üniversiteyi bitirenler var. Gün içerisinde kendi hayatlarımıza bakarsak, çok sayıda etkinliğimiz var, ama cezaevindeki insanlarımızın yapacak çok fazla şeyleri yok. Elbette suçlu cezasını çekecektir. O işin bir yönü ama diğer yönü de bunların eğitilmesi, tekrar topluma kazandırılması. Suç işlememekle ilgili infazla yetinmeyerek, bu tür desteklerin verilmesinin önemi çok fazla.”