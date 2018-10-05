300 gazete ve matbaa kapandı

CHP Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygun, dövizde yaşanan hareketliliğin tetiklediği kâğıt krizi sonucu 300 gazete ve matbaanın kapandığını duyurdu.

Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün haberine göre, kurdaki artış, kâğıdın tonunu geçen yıla göre 750 Euro’dan 900 Euro’ya, gazete kağıdının tonu 450 dolardan 800 dolara çıkardı. Yerelde yayın yapan 300’e yakın gazete ve matbaa, kağıdı karşılayacak bütçeye sahip olmadığı için kapandı. 11’e yakın yayınevi faaliyetlerine son verdi. Sıkıntı dolayısıyla hastaneler randevu tarihlerini kâğıda dökemiyor, mahkemeler duruşma tutanaklarında sıkıntı yaşıyor.

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