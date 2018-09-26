31 askeri hakim ve savcının yargılandığı davada karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi'nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada mahkeme, sanıklardan 26'sına 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerinin ardından heyetin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan mahkeme heyeti Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanıklardan, Berkan Doğan Üneş, Emin Veli İnan, İsmail Mıngır, İsmail Savcı, Muhammet Tekinşen, Numan Biber, Orhan Çelik, Ramazan Aktaş, Rıdvan Akay, Selma Yılmaz Çitli, Tuncay Zengin, Turgay Tonga, Uğur Tural ve Yunus Emre Taşova'nın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Beytullah Abakam, Cemal Yurtseven, Feyyaz Erkam Saraç, Gani Çetintaş, Gültekin Özdemir, Ramazan Avcı, Regaip Ciba, Selma Uyar, Sezer Çitli, Süleyman Ülker, Uğur Gültekin ve Yakup Öz'ün ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Heyet, firari sanık Abdullah Ünal ile dijital materyallerine ilişkin incelemeleri bitmeyen sanıklar Emrah Gül, Fatih Bağlan, Muhammet Vuran ve Serdar Çamiçi hakkındaki kamu davalarının ayrılmasına karar verdi. AA

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