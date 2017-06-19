31 avukata tutuklama talebi

Gülen hareketinin avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 45 avukattan 31'i, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli avukatı, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerden 11'i de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle hakimliğe gönderildi. Savcılık, gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin ise serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Bu arada, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında, meslekten ihraç edilen firari eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'in kardeşi Faruk Seçen de bulunuyor.

"Gülen'in talimatıyla avukatlık büroları kuruldu"

Savcılığın şüphelilere ilişkin sevk yazısında, eylemlerine yer verilerek, örgütün avukatlık yapılanması anlatıldı. Sevk yazısında, örgüt üyelerinin tüm yargısal birimleri ele geçirmeyi hedefledikleri aktarılarak, ''Yargının temel ayaklarından olan avukatlık kurumunun da örgütsel amaçlar doğrultusunda yapılandırıldığı, şüpheli Fetullah Gülen'in emir ve talimatlarını yerine getirmek amacı ile avukatlık bürolarının kurulduğu, bu avukatlık büroları vasıtası ile yargılama dosyalarına ve yargılama yapan hakim ve savcılara erişilerek yargılama süreçlerine etki edildiği'' vurgulandı.

Sevk yazısında, örgütlü yapılanmaya dahil olan avukatların, avukatlık mesleği görünümü altında örgütsel talimatları yerine getirirken, diğer örgüt üyesi olan kamu görevlileri ya da sivil kişileri organize bir şekilde temsil ettikleri belirtilerek, temsil ederken de avukatlık görevinin vakar ve haysiyetine uymayacak şekilde gösteri, basın açıklaması eylemleri yanında, kolluk birimleri ve yargılama yapan hakim ve savcıları baskılama amaçlı eylem ve söylemlerde bulundukları kaydedildi.

Tüm şüphelilerin "ByLock" kullanıcısı olduğu bilgisi verilen sevk yazısında, şüphelilerin örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para aktardıklarına işaret edildi.

40 şüphelinin emniyetteki işlemleri

Ayrıca, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli avukatın emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 189 avukat hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 85'i yakalanmıştı.