31 ilde operasyon: 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10'uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve Gülen Hareketi üyesi oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli operasyonun, 31 ilde devam ettiği öğrenildi. DHA

Okunma Sayısı: 972

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.