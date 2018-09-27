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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak!

27 Eylül 2018, Perşembe 11:25
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak.

"Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.

Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81'e yükseltmiş oldu.

"Sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan"

MYK Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kendilerine "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti.

Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 81 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları."

Belgeli çalışan sayısı 400 bini aştı

Faaliyetine 2006ʹda başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu. 

MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi. 

AA

Etiketler: yeterlilik belgesi, meslek
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