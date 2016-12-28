Ankara merkezli 22 ilde Gülen hareketine yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4' ü subay 34 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen hareketi yapılanmasına yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 5'inin kara, 2'sinin deniz ve birinin hava kuvvetleri komutanlıkları, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu kaydedildi. AA

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