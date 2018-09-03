35 bin Suriyeli geri dönüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve bayram için 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye’ye dönüyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye’ye dönüş yapmaya başladı. Essalame Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’na getiriliyor. Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye’ye giriş yapıyor. Yetkililer, Suriye’ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’de tamamlanacağını, ilk gün itibarıyla yaklaşık 461 Suriyelinin Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisini verdi. Kurban Bayramı dolayısıyla 35 bin 840 Suriyeli ülkesine gitmişti. AA

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