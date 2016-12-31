Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 26 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü. AA

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