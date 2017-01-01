35 kişinin kimliği tespit edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Reina'da yaralanan kişilerinin çoğunun Arap ülkelerinin vatandaşı olduğunu duyurdu.

Ortaköy’deki Reina’da düzenlenen terör saldırısında ölen 39 kişiden 11’nin Türk vatandaşı, 24’nün yabancı uyruklu olduğu, 4’nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği duyuruldu. DHA'nın geçtiği habere göre 11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor. Ölen yabancılardan 7’sinin Suudi Arabistan, 2’si Hindistan, 1’i Kanada, 1’i Suriye, 1’i İsrail, 2’si Tunus, 4’ü Irak ve 1’i Lübnan, 1’i Belçika uyruklu olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 25’inin erkek 14’ünün ise kadın olduğu öğrenildi.

11 CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında vefat eden 39 kişiden 11'nin Türk vatandaşı, 24'nün yabancı, 4'nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenildi. 11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor.

Ölenlerin 25'i erkek 14'ü ise kadın olduğu öğrenildi.

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında ölen yabancı uyruklulardan 5'inin kimlikleri belirlendi. Otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazesi, resmî işlemlerin ardından vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluk yetkililerine teslim edilecek. Terör saldırısında ölenlerin isimleri şöyle; Jalal Abbas, Ahmed Saud Alfaoul , Muhammed Saud Alfaoul, Ahmed İsam, Basma Abourazaq.

Saldırıda ölen Mustafa Sezgin Seymen'in Mayıs ayında nişanlandığı öğrenildi. Nişanlısı Sezen Arseven ile birlikte Reina'ya giden Seymen artık yaşamıyor. Sezen Arseven'in adı yaralı olarak hastaneye götürülenlerin arasında geçiyor. Nişanlı çiften geriye geçtiğimiz mayıs ayında yapılan nişan töreni fotoğrafları kaldı.

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE KOÇ ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Reina'daki silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Koç da öldü. Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Yunus Görmek'in cenazesi de yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Ortaköy'de saldırıda ölen 27 yaşındaki Hatice Koç evli bir çocuk annesiydi. Ailesini geçindirebilmek için özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hatice Koç'un cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Erdek İlçesine götürüldü. Hatice Koç'un Vodafone Arena Stadı yakınındaki bombalı saldırı sırasında statta görevli olduğu ve yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

CENAZESİ KASTAMONU'YA GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıda ölenlerden biri de mali müşavir Mustafa Kaya.. Arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Reina'la gelen Kaya'nın cenazesi Kastamonu'ya götürüldü.

IRAKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Saldırıda Iraklı Jalal Abbas da öldü. Kemerburgaz Üniversitesi öğrencisi olan Abbas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor.

KAYIP LÜBNANLI BANKACI, ADLİ TIP MORGUNDA BULUNDU

Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina'da bulunan 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Mousallem'in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Mousallem'i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.

Terör saldırısında ölenler son yolculuklarına uğurlanıyor