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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

35 liraya simit ayran alınmaz

08 Ekim 2018, Pazartesi 18:33
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz yaşayan ailelerin çocukları için devlet tarafından verilen maddi yardımları, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer’in önergesine cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şartlı eğitim kapsamında bu yıl Mayıs ayına kadar öğrenci velilerine 297 milyon 650 bin 950 lira yardım yapıldığını açıkladı.

Çocukların yaş ve cinsiyetine göre 35 TL ile 60 TL arasında verilen şartı eğitim yardımlarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Gürer, bu yardımların günümüz şartlarına göre artırılması gerektiğini söyledi. 

İlköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere 35 TL ile 60 TL arasında değişen miktarda aylık ödeme yapıldığını ifade eden Gürer, “Günümüzde, bir öğrencinin okul masrafı geçtiğimiz yılın neredeyse iki katına çıkmıştır. Kırtasiye, çanta, okul forması, servis ücretleri dar gelirli velileri kara kara düşündürmektedir. 6 milyon insanımızın işsiz olduğu Türkiye’de asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan bir veliye aylık olarak verilen 35 TL ile çocuğunun okul ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Günlük bir simit ve bir ayran bile alınamayan bu miktarın, günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve en azından okul ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecek bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz

Etiketler: gürer, tbmm, soru önergesi, ekonomik kriz, öğrenci, yardım
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