37 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü IŞİD'e ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu terör örgütü IŞİD mensubu 37 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

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