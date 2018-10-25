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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

38 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı

25 Ekim 2018, Perşembe 16:00
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 38 konsolosluk çalışanının ifade alma işlemi tamamlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta cuma günü başlayan, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanlarının ifade alma işlemi devam ediyor. 

5 kişi ifade vermeye gelmedi

Bu kapsamda, 38 çalışanın ifadesi ''tanık'' sıfatıyla alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi.

Bu kişilerin haricinde 5 kişinin henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi.

Çalışanlara, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları"na ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.

Konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor

Öte yandan, Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları, Kaşıkçı'nın kaybolmasının 24. gününde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve başkonsolosluk konutu önünde bekleyişini sürdürüyor. Gazeteciler, çevredeki hareketliliği yakından takip ediyor.

Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneği üyelerinin, saat 18.00'de Washington, Londra ve Paris'le eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaşıkçı olayı

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

AA

Etiketler: kaşıkçı
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