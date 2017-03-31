39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisle...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" isimli genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Asayiş Şube denetiminde, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere ve araçlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor.

200 AYRI NOKTADA DENETİM YAPILDI

Bazı bölgelerde deniz polisi ve polis helikopterinin de katıldığı denetimlere geç saatlere kadar devam edileceği bildirildi. Başta, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde ve Kadıköy Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı çıkışında olmak üzere İstanbul'un 200 ayrı noktasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurulurken araç içerisindekilerin üst araması yapıldı. Araç içerisinde ve bagajlarda da suç unsuru arandı.

HAVADAN POLİS HELİKOPTERİ DENETİME DESTEK VERDİ

Havadan da polis helikopteri aramalara destek verdi. Polis helikopteri yukarıdan aydınlatma ile karadaki polislere yardımcı oldu. Denetimin gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.