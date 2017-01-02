Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, İstanbul Ortaköy'de, bir gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında ölen 39 kişiden 38'inin kimlikleri belirlendi.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışması bir kişi hariç tamamlandı. Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen, biri Irak, 11'i Türk, biri ise hem Türk hem Belçika vatandaşı olan 13 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Otopsi işlemleri sona erip kimliği belirlenen 25 yabancı uyruklunun cenazesinin ise ailelerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından yarın teslim edileceği belirtildi. Saldırıda ölen bir kişinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor. Detaylı haberi okumak için tıklayınız: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Reina'da yaralanan kişilerinin çoğunun Arap ülkelerinin vatandaşı olduğunu duyurdu AA

Okunma Sayısı: 631

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.