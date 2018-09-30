4. celp dönemi ne zaman?

3 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasının ardından başvurusunu yapan ve sevk yeri için beklemeye geçen çok sayıdaki bedelli askerlik yapacak olan adayları ilgilendiren üçüncü celp yerleri 27 Eylül tarihinde açıklanmış ve 13 bin 555 kişinin temel silâahlı eğitim alacak yerleri belli olmuştu.

Şu ana kadar 550 bin kişini başvurduğu ve 220 bin adayın işlemlerini tamamlayarak gideceği birlikleri bekliyor. Bedelli askerlik 4. celp dönemi ile ilgili Millî Savunma Bakanlığı tarafından henüz konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak bedelli askerlik 4. döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun 18 Ekim Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.