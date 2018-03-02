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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

4 cumhurbaşkanı, 7 başbakan değiştiren yol nihayet açılıyor

02 Mart 2018, Cuma 17:13
Şırnak’ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak-Cizre arasında yapılan ve bir kısmı Cudi Dağı’na açılan tünellerden geçen duble yolun yapımı tamamlanmak üzere. Haziran ayında trafiğe açılması beklenen yolla 45 dakika olan Şırnak-Cizre arasındaki uzaklık 15 dakikaya inecek.1997’de ihalesi yapılan yolun yapım sürecinde, 4 cumhurbaşkanı, 7 başbakan, 16 ulaştırma bakanı ve 11 vali görev yaptı.

Şırnak ile Cizre ilçesinin bağlantısını sağlayacak olan ve Kasrik Deresi üzerinde 21 yıldan bu yana yapımı devam eden karayolunun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Cizre Barajı’nın tamamlanması ile birçok köyle birlikte bölgedeki karayollarının da sular altında kalacak olması nedeniyle 1997 yılında ihalesi yapılıp o günden beri çalışmaları süren yeni Şırnak-Cizre karayolunun yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yoğun bir şekilde devam eden yol yapım çalışmasında 38 kamyon, 12 ekskavatör, 4 lastikli kepçe, 1 dozer, 2 greyder, 2 silindir, 1 delici rok ve 1 kepçe kullanılıyor, 110 personel görev yapıyor.

TÜNELLERE ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

PKK terör örgütü mensuplarının geçiş güzergâhı olan Cudi Dağı’ndaki yol yapım şantiyesi ise inşaat sürecinde birçok kez teröristlerin saldırısına uğradı.

Şantiyeye saldırarak yol yapımını engellemeye çalışan PKK’lı teröristler, buradaki iş makinelerini de ateşe verdi. Saldırılara rağmen devam eden çalışmalarda, Çağlayan mevkisinde başlayan ve İkizce köyü yakınlarında son bulan biri 700, diğeri 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 360 metre uzunluğunda bir viyadük yapılıyor.

Cudi Dağı’nın altından geçen karayolunun güvenliğini sağlarken, 1 Ekim 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page’nin isimleri de güvenliğini sağladıkları tünellere verildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile şehitler Erdal ve Page’nin isimlerinin yazılı bulunduğu tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.

 

BAŞBAKAN ŞIRNAK ZİYARETİ SIRASINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

17 Kasım 2017’de Şırnak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, Cizre-Şırnak karayolunun 2018 yılında açılacağının müjdesini vermişti. Başbakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı 30 Nisan 2013’te Cudi Dağı’na gelerek, yeni yoldan Şırnak’a geçen ve Cudi Dağı’na çıkan ilk bakan olmuştu.

Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muhyettin Caner, 37 kilometrelik yolun bitirilmesini beklediklerini belirterek, "Yetkililerden bu yolun bir an önce bitirilmesi için ricada bulunuyoruz. Eski yol kötü olduğu için her gün trafik kazaları meydana geliyor. 1-2 ay önce bu yolda meydana gelen bir trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti" dedi.

PKK ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLEDİ

21 yıldan bu yana devam eden yol çalışmaları, birçok kez PKK terör örgütünün saldırılarına maruz kaldı. Yol yapımında çalışan çok sayıda aracın ateşe verildiği saldırılarda, zaman zaman yola bombalı tuzaklamalar da yapıldı. 2 Mayıs 2010’da şantiyeyi basan PKK’lılar, bekçileri etkisiz hale getirdikten sonra yakıt tankı ve araç yakıt depolarına cep telefonlu el yapımı bomba tuzakladı.

Sürücülerin fark etmesi ile facia son anda önlendi. 23 Temmuz 2011 tarihinde şantiyeyi basan PKK’lılar 3 dozeri ateşe verdi. 9 Ekim 2011 gecesi şantiyeye baskın düzenleyen PKK’lılar, bir iş makinesini ateşe verdi. 30 Ağustos 2012’de yine şantiyeyi basan PKK’lılar, 1 aracı ateşe verdi, 1 çalışanı kaçırdı. Kaçırılan kişi daha sonra serbest bırakıldı. 20 Ağustos 2015’te PKK’lılar tarafından yapılan saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi.

Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık bir yıl durdu. 1 Ekim 2017’de PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Güvenlik Korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı.

AKDENİZ, İRAN VE AZERBAYCAN’A BAĞLANACAK

Yolun trafiğe açılması ile birlikte Şırnak ve Cizre arasındaki uzaklık 45 kilometreden, 37 kilometreye, seyahat süresi ise 45 dakikadan 15 dakikaya düşecek. Daha güvenli olacak yolun tamamlanması ile standartlara uymayan eski yola göre kaza oranlarının da en aza inmesi hedefleniyor. Öte yandan, Şırnak-Cizre ve Şırnak-Van yollarının bitirilmesi ile birlikte Karadeniz Bölgesi, Irak ve Suriye sınırına; Akdeniz Bölgesi de İran ve Azerbaycan’a bağlanacak.

DHA

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