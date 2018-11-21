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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

21 Kasım 2018, Çarşamba 17:01
4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı 15 Temmuz darbe girişimi davasında mahkeme, 74 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 263 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü.

Duruşmaya, sanık yakınlarının yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, taraf avukatlarının beyanda bulunmasından sonra sanıklara son sözleri soruldu.

74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Sanıklardan Ejder Yıldırım, Savaş Kurnaz, İdris Başkaya, Ümit Acar, Tarık Kaya, Caner Kaynar, Kürşat Aydoğdu, Devrim Soylu, Abdullah Celen, Gökhan Şahin, Şefran Kızılçay, Aydın Odabaşı, Hamza Berk, Musafa Fidan, Ömer İşler, Tahsin Aslan Yakuli, Yahya Aksoy, Mehmet Nahırcıoğlu, Nadir Ceylan, Ahmet Murat Özcan, Fahri Akbal, Hacı Ahmet Aslıhan, Erdan Kaya Erdoğan, Ayhan Özçelik, Muharrem Erdinç, Yusuf Bayazıt, Tamer Ayan, Ömer Özdemir, Rağıp Calban, Musa Türe, Emre Özyurt, Doğan Tuğdemir, Emrah Geyik, Davut Dönmez, Mustafa Güneri, Abdurrahman Alacalı, Ali Can, Cüneyt Sürücü, Fikret Başgül, İsmail Ercan, Mehmet Soykenar, Abdülkadir Açıkbaş, Fikret Yağmur Yavuz, Sinan Türkyılmaz, Mehmet Kılıç, Salih Soğukpınar, Turgay Cinek, Erhan Yahşi, Adem Karabulut, Ali Güdül, İbrahim Köymen, Mustafa İnanç, Selahattin Tanboğa, İsmail Bozkuş, Fatih Mehmet Ulukuş, Osman Durmuş, Nejat Uyar, Hakan Yaşar, Ayhan Güney, Ali Karakuş, Fatih Gökçe, Yusuf Yıldız, Mehmet Günhan Baysan, Umut Açıkgöz, Bekir Gürler, Ahmet Demir, Arz Pekmezci, Cumhur Yetiş, Deniz Ay, Musa Helvacı, Fatih Yücekan, Muhammet Özdemir, Tamer Özer ve Serkan Yağlı, "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca Ejder Yıldırım, Savaş Kurnaz, İdris Başkaya, Ümit Acar, Tarık Kaya, Caner Kaynar, Kürşat Aydoğdu, Devrim soylu, Abdullah Celen, Gökhan Şahin, Şefran Kızılçay, Aydın odabaşı, Hamza Berk, Mustafa Fidan, Ömer İşler, Tahsin Aslan Yakuli, Yahya Aksoy, Mehmet Nahırcıoğlu, Barış Caner ve Koray Özdemir'e, "kasten öldürmek" suçundan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da toplam 4 bin 65'er yıl hapis cezası verdi.

Eski yarbay Ejder Yıldırım'ı "kasten öldümek" suçundan ayrıca 2 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, Hacı Ahmet Aslıhan'ın da "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl ile cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar hakkında yakalama emri

Tutuksuz sanıklar Serkan Yağlı ve Koray Özdemir için yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme, diğer sanıkların dosyasını başka bir esastan görüşmek üzere ayırdı.

AA

Etiketler: 15 temmuz, mahkeme, dava, darbe davaları
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