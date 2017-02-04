4'ü emir toplam 51 terörist öldürüldü

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 269 hedef, karadan ve havadan ateş altına altına alınırken 4'ü örgütün emiri toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 165 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken Türkiye, Rusya ve koalisyon ülkelerine ait jetler tarafından DEAŞ'a ait hedefler vuruldu. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 200 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta 69 hedef ise havadan savaş uçaklarıyla bombalandı. Gün içerisindeki çatışma ve hava harekatı sonucu 4'ü örgütün sözde emiri 51 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 200 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alınmış; bu hedeflerden bazıları da imha edilmiş, kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargah binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 4’ü DEAŞ emiri olmak üzere toplam 51 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 656 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."