4 yeni Terör İhtisas Mahkemesi kuruldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin Ankara 26, 27 ve 28. ile Erzurum 4. ağır ceza mahkemelerinin Terör İhtisas Mahkemesi olarak belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yenilerinin belirlenmesine yönelik ilgili mahallerden gelen talepler, HSK Birinci Dairesi'nce görüşüldü.

Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Ankara 26, 27 ve 28. ile Erzurum 4. ağır ceza mahkemelerinin Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan ilgili suçlar dolayısıyla açılacak davalara önceki kararlarda belirlenen mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak bakmalarının uygun olacağı değerlendirildi.

Bu kapsamda Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un ilgili madde ve fıkrası uyarınca, söz konusu suçlarla ilgili davalara Ankara 26, 27 ve 28. ile Erzurum 4. ağır ceza mahkemelerinin daha önce belirlenenlere ilaveten yeni ihtisas mahkemeleri olarak görev yapmasına karar verildi.