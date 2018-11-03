4 yıl önce İsrail saldırısında yaralanmıştı... Bir Filistinli çocuk daha şehit oldu...

İsrail ordusunun 4 yıl önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Gazze'nin çocuklarının feryadına 'dünya' yine sessiz kaldı 3 Filistinli çocuk daha şehit oldu Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2014 yılında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Nasr er-Riyfi'nin tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'nde vefat ettiğini belirtti. İsrail savaş uçaklarının 2014'teki saldırılarında evleri vurulan Riyfi ailesinden Muhammed'in babası, kardeşi ve 4 kuzeni şehit olmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik 51 gün süren saldırılarında 579'u çocuk 2 bin 323 Filistinli şehit olmuş, 10 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı. AA

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