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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

4 yıl önce İsrail saldırısında yaralanmıştı... Bir Filistinli çocuk daha şehit oldu...

03 Kasım 2018, Cumartesi 13:30
İsrail ordusunun 4 yıl önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Gazze'nin çocuklarının feryadına 'dünya' yine sessiz kaldı

3 Filistinli çocuk daha şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2014 yılında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Nasr er-Riyfi'nin tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'nde vefat ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının 2014'teki saldırılarında evleri vurulan Riyfi ailesinden Muhammed'in babası, kardeşi ve 4 kuzeni şehit olmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik 51 gün süren saldırılarında 579'u çocuk 2 bin 323 Filistinli şehit olmuş, 10 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.

AA

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