-40 derecede vatan nöbeti...

Hakkari kırsalı ve İkiyakalar bölgesinde devam eden operasyonlarda 26 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Hava sıcaklığının -40 derece olduğu bölgede operasyona katılan askerlerin yüzündeki kar yanıkları dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik olarak yürütülen iç güvenlik harekatı kapsamındaki operasyonlara ara verilmeden devam ediliyor. Hakkari'nin Yüksekova kırsalı 3 bin 400 metre rakımlı karla kaplı İkiyaka dağlarında 25 Mart 2017 tarihinde 2 komando taburu ve 1 hudut özel harekat taburunun katılımıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca sürdürülen 'Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar' operasyonunun 7'nci gününde operasyonlar devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda şu ana kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildi. 1 doçka silahı mühimmatı ile beraber ele geçirilmiş 2 doçka imha edildi. Terör örgütüne ait muhtelif malzeme ve silahlar ele geçirildi. Operasyonların genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Bölgede ağır geçen kış şartlarına rağmen PKK terör örgütünün bu aylarda toparlanmasına izin verilmediği, ve teröristleri büyük darbe vurulduğu ifade edildi. Operasyonları -40 dereceye ulaştığı bölgede yapıldığı vurgulanırken operasyonda görev alan Mehmetçiklerin yüzlerindeki kar yanıkları dikkat çekti.

2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari kapsamında Kuzey Irak tarafında 55, Şemdinli'de 12, Çukurca'da 7, Yüksekova'da 30 olmak üzere toplam 104 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.