415 uluslararası gözlemci 24 Haziran seçimlerini izleyecek

Uluslararası 8 kuruluştan 415 kişi, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek üzere görevlendirildi.

24 Haziran'daki seçimler için 8 uluslararası kuruluş ve parlamenter oluşumdan toplam 415 gözlemcinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) akreditasyonu sağlandı. Seçimlerin adil, özgür ve şeffaf bir ortamda yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) 234, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinden (AGİTPA) 72, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden (AKPM) 35, Akdeniz Parlamenter Asamblesinden (AKDENİZPA) 10, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinden (KEİPA) 5, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinden (TÜRKPA) 15, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) 21 ve Şanghay İşbirliği Örgütünden (ŞİÖ) 23 olmak üzere 415 kişi süreci takip edecek. Akreditasyonu sağlanan gözlemciler, özellikle seçim günü oy verme ve oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini sandık kurulunun görevini aksatmayacak şekilde izleyebilecek. Gözlemciler, seçimlerde uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığını, propaganda sürecini, seçime katılımı, seçim iş ve işlemlerini izleyerek, bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak. *** Benzer içerikleri okumak için tıklayınız: Sandıkta nasıl oy kullanacağız? 24 Haziran öncesinde bilinmesi gerekenler... Oy kullanırken bu aşamalara dikkat: Oyumuzu nasıl kullanacağız? YSK'dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili bilgilendirme: Oy kullanırken dikkat! AA

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