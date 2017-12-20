42 darbe davasında verilen kararlar

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve yargılamaların tamamlandığı 42 davada, 232'si ömür boyu olmak üzere 332 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

15 Temmuz darbe girişimin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 100 bin 993 soruşturma açıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından Türkiye genelinde açılan çok sayıda davada, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

Açılan darbe davalarından bugüne kadar 42'si tamamlandı. Bu davalarda sanık olarak yer alan 502 kişi hakkında karar verildi.

Davalarda 81 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 32 sanık ise 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme heyetleri, 4 sanık hakkında da 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hükmetti.

Sanıklardan 115'i için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 100 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen oranlarda cezalara çarptırdı.

Mahkeme heyetleri, davalarda yargılanan 57 sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde karar verdi. Yargılamalar sonrasında 113 sanık beraat etti.

Suikast girişimi davası

Yargılamaların sona erdiği bazı davalardaki kararlara göre, darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'daki davada, suikast girişimini planlayan ve saldırıyı yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da arasında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Öte yandan sözde "Muğla sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı deniz piyade albay Aytunç Kan, ''anayasayı ihlale teşebbüs"ten müebbet hapse mahkum edildi.

Adana'da 15 Temmmuz darbe girişimiyle ilgili, dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı eski kurmay albay Halil Çelik'in de arasında bulunduğu 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Başkentteki yargılamalar

Ankara'da, 15 Temmuz'un darbe girişimi sırasındaki suçlar nedeniyle açılan davalarda ilk karar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada çıktı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 sanıklı davada 18 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl, 5 sanığı ise aynı suçlardan müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Genelkurmay çatı davasında yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 28 sanıklı davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi iki sanığı "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbete, olay tarihinde tümamiral rütbesiyle Sahil Güvenlik Komutanı olan Hakan Üstem'in de arasında olduğu 23 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suç tarihinde er olan üç sanık ise beraat etti.

Darbe girişimi sırasında EDOK Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 sanıklı davayı da karara bağlayan mahkeme, bir sanığı "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapse mahkum etti. Sanıklardan 4'ünü "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapse çarptıran mahkeme, bunlardan 2'sini "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 7 yıl 6’şar ay hapse çaptırırken, 2'sinin bu suçtan beraatına karar verdi.

Aynı mahkeme, darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri kaydedilen Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 7 eski polisten 2'sini müebbet, 4'ünü 9 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 26 şüphelinin yargılandığı davada 4 sanığa "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa aynı suçtan müebbet hapis verdi. Mahkeme, 4 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse çarptırırken, 7 sanığın beraatine hükmetti.

TÜRKSAT davasında 13 ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada 13 sanığı "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Asker sanıkları, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ayrıca ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, firari 4 sanığın dosyasını ayırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisinin işgal edilmesine ilişkin İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu 7 sanıktan 5'i "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklara, 18 kişiyi "hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan da toplamda iki yüzer yıl hapis cezası verildi. Davanın 2 sanığı ise "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 13 askerin yargılandığı davada İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 2'sini ağırlaştırılmış müebbete, 4'ünü müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan 7'sinin beraatına karar verildi.

İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan ekibin başında yer alan eski astsubay Yusuf Yıldız'a aynı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olay tarihinde er olan 23 sanığın ise beraatına hükmedildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz gecesi, güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirilen polis özel hareket timini Yeşilköy Havalimanından helikopterle Huber Köşkü'ne götürmedikleri iddiasıyla tutuklu yargılan pilotlardan Ender Küçüka'yı müebbet, diğer 2 sanığı ise 12 yıl altışar ay hapisle cezalandırdı.

Aynı mahkeme, darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği ve emrindeki polislere darbecilere karşı direnmeme talimatı verdiği iddia edilen eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu'na ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Erzurum'daki davada, sözde "Erzurum Sıkıyönetim Komutanı" olacağı belirtilen dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü kurmay binbaşı Murat Yılmaz'a "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Öte yandan, darbe girişimi sırasında, "Gelirlerse çay ikram edersiniz kardeş" diyerek polislere, cuntacılara direnmemesi için talimat verdiği öne sürülen eski Aziziye İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yalçın 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.