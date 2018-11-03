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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

46 ilçenin yüz ölçümünü geçti

03 Kasım 2018, Cumartesi 12:14
İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 kilometrekarelik inşaat alanıyla Türkiye'deki 46 farklı ilçenin yüz ölçümünü geçti.

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Yeni havalimanı kafalarda soru işaretiyle açılıyor

Harita Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita ve Arşiv Biriminden derlediği bilgilere göre, ilk fazı 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı, 76,5 kilometrekare toplam inşaat alanıyla Türkiye'deki birçok ilçeyi yüz ölçümünde geride bıraktı.

Beş bin 461 kilometrekareden oluşan İstanbul'un bazı ilçeleri, alan büyüklüğünde, havacılıkta dünyanın merkezi olması beklenen havalimanı ile yarışamadı.

Yeni havalimanının yüz ölçümü Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt ilçelerinden büyük.

Buna göre, İstanbul'un 39 ilçesinden 27'si toprak büyüklüğü açısından İstanbul Havalimanı'nı geçemedi.

Megakent'teki 12 ilçe İstanbul Havalimanı'nı bu açıdan geride bıraktı.

Tuzla, Pendik, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Silivri ile Çatalca'nın, yüz ölçümü olarak, İstanbul Havalimanı'ndan geniş olduğu görüldü.

Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde bulunan İstanbul Havalimanı, 506 kilometrekarelik ilçenin 76,5 kilometrekaresinde yer aldı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı, büyüklük olarak Türkiye'deki birçok ilçeyi de geride bıraktı.

Anadolu'da 19 ilçeyi geçti

Büyükşehir statüsünde olan İzmir'de Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri, yüz ölçümü olarak İstanbul Havalimanı'nın gerisinde kaldı.

İstanbul Havalimanı, Artvin'in Kemalpaşa, Çanakkale'nin Bozcaada, Giresun'un Eynesil, Kastamonu'nun Abana, Kocaeli'nin Çayırova ile Darıca, Ordu'nun Gülyalı ve Kabataş, Rize'nin Derepazarı ve İyidere, Sakarya'nın Arifiye, Trabzon'un Çarşıbaşı, Yalova'nın Termal ilçelerini geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı'nın toplam inşaat alanı Türkiye'deki 46 ilçeden de büyük.

AA

Etiketler: istanbul havalimanı
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