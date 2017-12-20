Sağlık Profesyonelleri Platformu'na göre, Türkiye'de meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu yaklaşık 470 bin sağlıkçı kamuda atanmayı bekliyor. Uzmanlar, atanamayan sağlıkçı sayısının özellikle son beş yıldır giderek arttığını ifade ediyor.

Pazar günü TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 2018 yılı içerisinde 36 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı.

Demircan, "2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fakat uzmanlar bu alımların sağlık alanındaki işsizliği hafifletecek oranda olmadığını vurguluyor ve yeni çözümlerin üretilmesi gerektiğini savunuyor.

Bu alandaki işsizliğin önemli nedenleri arasında; istihdamla orantısız olarak artan mezun sayıları, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen taşeron sistemi, özel sektörün düşük maaşlarla sağlıkçı çalıştırması nedeniyle kamuya artan talep ve diplomalı sağlıkçılar yerine sertifikalı sağlıkçıların ucuz iş gücü olarak istihdamı karşımıza çıkıyor.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş, her yıl yaklaşık 70 ila 80 bin arası sağlık personelinin mezun olduğunu, buna karşılık 2017'de 16 bin 500 kişilik atama yapıldığını hatırlatıyor.

Özel sektör ise kamuya alternatif olma görevi üstlenerek bu yığılmayı hafifletemiyor. Çünkü özel sektördeki zor çalışma koşulları ve düşük maaşlar, sağlıkçıları uzun yıllar atanmayı bekleyecek olsalar bile kamuda çalışmaya teşvik ediyor.